Более 500 журналистов аккредитовались на саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом ТАСС сообщили в миссии Швейцарии при женевской штаб-квартире ООН.

«От 500 до 600 журналистов уже получили аккредитацию, рассмотрение заявок продолжается», — заявила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов в Женеве. Отмечается, что пресс-центр будет открыт с 2 часов дня 14 июня до полудня 17 июня. После аккредитации представители СМИ получат подробную информацию о получении бейджей по электронной почте.