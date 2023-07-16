Более 50 россиян признаны в Украине военными преступниками. Обвинительные приговоры им вынесены судами. Такую цифру назвал в эфире телемарафона генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Кроме того, в отношении ещё 219 человек следствие окончено, дела переданы в суды.

Также, по словам Костина, установлены личности 368 российских военных, которые проходят в статусе подозреваемых.

Костин отметил, что кто-то может сказать, что 50 приговоров – это немного, однако в общении международные партнеры удивляются такому большому их количеству и тому, что во время войны Украина не только документирует преступления, но и расследует их и передает в суды.

Большинство приговоров выносятся заочно, но, по мнению генпрокурора, для потерпевших важно знать, что вина агрессора доказана.

По информации Офиса генпрокурора, по состоянию на 15 июля в Украине задокументировано более 95 тысяч военных преступлений.

Россия отвергает обвинения в том, что её военнослужащие совершают преступления против мирных жителей в Украине. (svoboda.org)