Как сообщалось ранее, 30 апреля 2023 года в Баку и регионах республики ГЭЦ проведет выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамен начнется в 11.00

В экзамене предполагается участие 48 065 учащихся. В экзамене также примут участие 15 учащихся с ограниченными возможностями (нарушение зрения I группы, нарушение слуха и др.). В экзаменационных помещениях выделены отдельные залы для проведения экзаменов. Также для учащихся с нарушениями слуха разработаны специальные тестовые буклеты.