Во время столкновений с протестующими в Косово пострадал 41 военнослужащий международных сил KFOR, отвечающих за безопасность в регионе под руководством НАТО. Об этом сообщает издание ANSA.

В министерстве иностранных дел Италии заявили, что среди пострадавших было 11 военных из Италии. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил глава итальянского МИДа Анджело Таяни.

В НАТО заявили, что нападение на служащих KFOR было «неспровоцированным». «Такие нападения абсолютно неприемлемы. Насилие должно быть немедленно прекращено», — говорится в сообщении.

Массовые протесты в Косово начались 26 мая после того, как в должность мэров нескольких городов вступили косовские албанцы. Им удалось победить на прошедших в апреле муниципальных выборах, так как сербы бойкотировали голосование. Сербские активисты в ответ попытались заблокировать административные здания в городах, чтобы не позволить избранным главам администраций начать работу.

Вскоре протесты переросли в столкновения с косовским спецназом. Правоохранители применяли слезоточивый газ, во время демонстраций было подожжено несколько машин, сообщало агентство Associated Press.

29 мая силы международного контингента KFOR прибыли на помощь местной полиции для охраны административных зданий в Звечане, Лепосавиче, Зубин-Потоке и Косовска-Митровицах. В городе Звечане местные сербы, собравшиеся перед зданием муниципалитета, столкнулись с силами KFOR, писала ранее газета «Вечерне новости». По данным издания, международные силы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, были также слышны выстрелы.

Издание Alo отмечает, что за несколько часов до столкновений офицер KFOR вступил в переговоры с протестующими и требовал отпустить окруженных спецназовцев косовской полиции, которых заблокировали в трех бронированных машинах на целый день. В противном случае он пообещал применить силу.

Миротворческий контингент НАТО в Косово насчитывает 3800 военнослужащих, которые должны предотвратить возможное перерастание беспорядков в вооруженный конфликт. (moscowtimes.ru)