Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 21 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает ТАСС.

По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 21 010 700, умерли 761 260 человек, выздоровели 13 047 560. Больше всего случаев заражения (5 280 315) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 224 876) и Индия (2 461 190).