Более 200 человек пострадали в результате взрыва баллона с хлором в Иране

На западе Ирана в населенном пункте Занджире взорвался баллон с хлором, пострадали, по предварительным данным, около 230 человек, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на агентство Mehr. Ряд СМИ сообщает о 217 пострадавших.

Два человека, по информации Mehr, находятся в критическом состоянии. Состояние оставшихся людей оценивается как «благоприятное». Исключение составляют шесть человек, которые страдают астмой.

По предварительным данным, баллоны с хлором находились в кузове грозового автомобиля, один из них взорвался в ходе транспортировки. Причины случившегося пока не установлены.