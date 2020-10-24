Более 1 млн человек заразились коронавирусом во Франции

Более 1 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировали во Франции с начала пандемии заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по данным министерства, за прошедшие сутки в республике было зафиксировано 42 032 новых случаев заболевания COVID-19, что стало для страны новым антирекордом.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 041 975.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 41 млн заболевших COVID-19, 31 млн пациентов выздоровели, более 1,1 млн — скончались.