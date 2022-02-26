«Штурм российскими военными Василькова Киевской области, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ».
Как передает УНИАН, об этом заявила мэр города Наталья Баласинович.
«Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу», — сказала глава города.
По ее словам, со вчерашнего дня в городе был ракетный обстрел воинских частей и аэродрома, высаживался десант.
Вовремя подоспели присланные из столицы боевые машины, после боев с ранеными и погибших Васильков отстояли.
Напомним, в городе Васильков Киевской области всю ночь продолжались ожесточенные бои.