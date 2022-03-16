За освобождение окрестностей Мариуполя в Донецкой области Украины продолжаются бои, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воинами полка «Азов» было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации», — говорится в сообщении украинского Генштаба.

Утром, 15 марта Генштаб сообщал, что украинскими военными были успешно отбиты атаки россиян на Мариуполь.