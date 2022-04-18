В Китае сильно увеличилось число заявок от жителей страны, желающих эмигрировать. Как сообщает Financial Times, китайцам не нравятся крайне жесткие ограничения, введенные в некоторых регионах страны в связи с новой волной пандемии COVID-19.

Так, в популярном китайском мессенджере WeChat в семь раз возросло количество поисковых запросов на тему миграции.

«Власти заставляют людей жертвовать своими основными потребностями, чтобы бороться с болезнью, которая лишь немного серьезнее, чем сезонный грипп. Наши клиенты предпочли голосовать ногами», — поделился своими мыслями консультант Джеймс Чен из Шанхая, где введены наиболее жесткие ограничения.

Именно на Шанхай приходится наибольшее количество заявок в фирмы, оказывающие содействие в эмиграции. Работники этих предприятий сообщают о том, что не справляются со своими задачами из-за количества желающих покинуть страну.