Богатейших людей мира взломали

Twitter-аккаунт миллиардеров Илона Маска и Билла Гейтса взломали. Об этом сообщает Geekwire.

На страницах появились одинаковые записи, в которой пользователям предлагается переслать на биткоин-счет тысячу долларов. После этого, говорится в сообщении, сумма вернется в удвоенном размере.

Портал Cryptobriefing выяснил, что данный инцидент является частью масштабной хакерской атаки. Позднее атаке подвергся аккаунт богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.

Пока что нет никаких официальных объяснений от соцсети. Вероятно, взлом произошел через некий сторонний сервис для публикации сообщений.