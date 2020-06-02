«Боевые действия могут возобновиться в любой миг» — Рамалданов

Боевые действия могут возобновиться в любой момент, таким мнением поделился с # военный эксперт Шаир Рамалданов, комментируя участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск.

По его словам, обострение на линии соприкосновения войск связано со многими факторами и тут нужно говорить, прежде всего, о провокационных действиях армянского руководства.

«В последние дни на линии соприкосновения войск мы наблюдали за передвижением армянских войск, и из каких позиций они открывали огонь. Ответ азербайджанской армии на заставлял себя долго ждать. Такая ситуация повторяется каждый раз, как только переговорный процесс начинает обретать конкретику, а именно — все знакомы с последними заявлениями Лаврова — сразу становимся свидетелями провокационных действий армянских властей», — сказал он.

Эксперт также добавил, что поэтапное решение карабахского конфликта, озвученное Сергеем Лавровым, на самом деле проигрышный вариант для армянской стороны.

«Пашиняновская власть, преследуя цель показать, что, якобы, она не согласна с этой позицией, недавно организовала инаугурацию главы сепаратистского режима в Шуше. Азербайджан воспринял эти действия как очередное свидетельство того, что армянская сторона не намерена занимать конструктивную позицию, поэтому и альтернатив войне просто не существует. Шушинской комедией армяне убедили в этом и мировое сообщество.

Но, с другой стороны, нельзя забывать, что сама армянская власть не суверенна и находится под внешним управлением, а именно — частично России и частично сильных армянских диаспорских организаций. Это говорит о том, что официальный Ереван в своих решениях не самостоятелен, и возможно, если бы они могли что-то решать, то процесс урегулирования карабахского конфликта продвинулся бы с мертвой точки» – подчеркнул аналитик.

Он также добавил, что позиция России по карабахскому конфликту известна всем, и ей, да и другим большим странам выгодно, чтобы этот конфликт постоянно тлел в этом регионе, так как это дает им возможности больше манипулировать странами региона.

«Президент Азербайджана в своих последних заявлениях четко дал понять, что терпение Азербайджана не вечно и что этот вопрос нужно решать. Организации, которые занимаются разрешением конфликта, не могут обеспечить конкретный результат. И так продолжаться не будет, мы выполним свою историческую миссию и освободим свои территории», — сказал он.

По словам Рамалданова, последние крупные оперативно-тактические учения Азербайджана продемонстрировали высокий уровень подготовки армии, что заставило армянскую сторону сильно нервничать.

«Боевые действия могут возобновиться в любой миг. Об этом также сказал и министр обороны Закир Гасанов. Руководство Минобороны не просто так выступает с подобными заявлениями. Реальная ситуация такова, что в любой момент может поступить приказ Верховного главнокомандующего. Время сжимается и процесс подходит к своему логическому концу — либо Армения станет на путь компромисса, либо азербайджанская армия проведет антитеррористическую операцию. Вот тогда международные посредники тоже уже не будут против этих военных действий», — сказал он.

Говоря о новых вооружениях Азербайджана, а именно беспилотниках, военный эксперт сказал, что Азербайджан, можно сказать, находится среди первой десятки стран, которые имеют ударные беспилотники израильского производства.

«В апрельской войне 2016 года они себя проявили с наилучшей стороны. После того, как мы стали свидетелями эффективности этого оружия, закупка этой техники продолжилась, и даже налажено совместное их производство с Израилем. На сегодня Азербайджан совместно с Израилем и Турцией выпускает свои беспилотники. Эти беспилотники по своим техническим данным ничем не отличаются от тех, которые сегодня летают над сирийским или ливийским небом, и мы видим какой там результат. У противника подобных беспилотников нет. Кроме того, у нас есть многофункциональные другие беспилотники, которые выполняют задачу на протяжении более 15 часов. Это дает нам значительное преимущество над своим противником», — резюмировал аналитик.