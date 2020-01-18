Боевики продолжили атаку на сирийскую армию в Идлибе

Группа боевиков с боевыми машинами пехоты (БМП) и танками атаковала сирийскую армию в районе населенного пункта Абу-Джреф 17 января, после ряда контратак боевики отошли, но на следующий день нападения продолжились, пишет «РИА Новости», со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова 18 января.

«17 января в районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии. Продвижение боевиков составило до 1,2 км в глубину и до 500 м по фронту», — рассказал он.

Как сообщил Боренков, к концу дня положение по переднему краю обороны правительственных сил было восстановлено, а боевики отошли к населенным пунктам Маар-Хататт, Хербет-Бабулин, Мукка, Гадфа и Телль-Меннис.

Генерал-майор объяснил, что основную ответственность за обострение ситуации несут боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (другое название — «Хайат Тахрир аш-Шам», запрещена в РФ), их насчитывается не менее 20 тыс.

«Очевидной целью террористических формирований является дестабилизация обстановки», — заключил Боренков.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 66 обстрелов населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории идлибской зоны деэскалации, передает TACC.

По ситуации на 17 января в результате обстрелов со стороны боевиков 28 мирных жителей погибли и еще 56 человек были ранены в сирийской провинции Алеппо с 14 января 2020 года.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов (iz.ru)