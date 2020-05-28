Boeing возобновил производство 737 MAX

Компания Boeing возобновила остановленное ранее из-за пандемии коронавируса производство лайнеров 737 MAX на заводе в Вашингтоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление авиастроительной корпорации.

В корпорации рассказали, что самолеты строятся с более низкой скоростью, чем планировалось на старте программы, так как компания реализует свыше 10 инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции.производство, 737 MAX

Производство 737 MAX было приостановлено в январе 2020 года.

| 2020-05-28T04:27:47+04:00 28 мая 2020, 10:00|12345 (Пока оценок нет)
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