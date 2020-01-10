Boeing пытался скрыть от регулятора проблемы с 737 Max

Сотрудники американского авиаконцерна Boeing знали о проблемах с самолетами модели 737 Max и, судя по всему, пытались утаить эти проблемы от федеральных регуляторов. Это следует из очередного раздела внутренней переписки персонала компании, переданного Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и Конгрессу США в декабре и обнародованного в четверг, 9 января.

Один из сотрудников Boeing, комментируя проблемы с компьютерной системой управления 737 Max, иронизирует, что «этот самолет был разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян». Другой пишет, что он не позволил бы членам своей семьи летать на самолетах данного типа. «Я буду в шоке, если FAA сертифицирует этот кусок дерьма», — отмечает третий. (DW)