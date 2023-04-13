Корпорация Boeing, которая является одним из крупнейших производителей авиатехники, простила Украине $200 млн долга.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поблагодарил компанию за поддержку Украины и добавил, что власть рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с корпорацией.

«Во время встречи с американским бизнесом Boeing объявила, что освобождает украинские компании от обязательства в $200 млн, связанного с проектом «Морской старт». Спасибо за важное решение в поддержку Украины. Рассчитываем на сотрудничество и развитие инвестиций компании в Украине», – написал Шмыгаль.