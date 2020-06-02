Boeing подал арбитражный иск к Embraer за срыв сделки

Американский аэрокосмический концерн Boeing подал арбитражный иск к бразильскому национальному авиапроизводителю в связи со срывом сделки по созданию совместного предприятия. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на бразильскую компанию.

Как уточняет агентство, ранее было известно только о подаче Embraer арбитражного иска к Boeing в связи с аннулированием американской компанией в конце апреля соглашения на $4,2 млрд, в рамках которого стороны планировали учредить совместное предприятие. Тогда Boeing обвинил партнеров в невыполнении условий сделки. Бразильский авиастроитель отверг эти обвинения.

Речь идет о соглашении о производстве среднемагистральных пассажирских самолетов, в котором Boeing получил бы долю в 80%, Embraer — 20%. Второе соглашение между компаниями о выпуске военно-транспортного самолета KC-390 (в нем бразильской компании должен принадлежать 51%, американской — 49%) остается в силе.(ТАСС)