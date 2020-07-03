Boeing останавливает производство легендарного 747-го лайнера

«Последний 747-8 выкатят с завода рядом с Сиэтлом примерно через два года — решение, о котором не сообщалось, но его можно вытянуть из незначительных изменений в финансовой отчетности», — пишет агентство.

Последняя версия этого самолета, несмотря на популярность у пассажиров, так и не добилась коммерческого успеха, потому что авиакомпании переключились на модели с двумя двигателями для длинных маршрутов, говорится в материале. Экономический спад на фоне коронавируса теперь усложняет продажу оставшихся машин, отмечает агентство.(РИА Новости)