BNA и TƏBİB раздают пассажирам медицинские маски

Бакинское транспортное агентство (BNA) запустило совместную акцию с Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает Report со ссылкой на BNA, в ходе акции на территории центров обмена транспорта, остановках и автобусах гражданам раздаются медицинские маски.

К ним прилагаются разработанные TƏBİB правила по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте и торговых центрах, а также брошюры с инструкциями по изготовлению тканевых масок.

Акции по раздаче масок в общественном транспорте будут проводиться и в ближайшие дни. Ежедневно в утренние и вечерние часы пик волонтеры будут раздавать пассажирам маски и брошюры на остановках, где наблюдается большой пассажиропоток.