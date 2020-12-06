Blue Origin рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта

«Это двигатель, который доставит на поверхность Луны первую женщину», — говорится в Instagram-аккаунте компании в подписи к ролику, где показано испытание двигателя в Космическом центре Маршалла в Хантсвилле.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно.