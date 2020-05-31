Bloomberg: власти США продают имущество в престижном районе Гонконга

Правительство США продает имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне нарастающей напряженности между Вашингтоном и Пекином из-за разработки законопроекта о национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо представителя Госдепартамента.

Агентство отмечает, что имущество Соединенных Штатов — земля и несколько особняков в районе Шусон Хилл на юге островной части Гонконга — оценивается в $1,3 млрд. «Отдел Госдепартамента по эксплуатации зданий за рубежом постоянно проводит оценку зарубежной недвижимости Госдепа в рамках мировой программы по реинвестированию», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства в письме Bloomberg.

Госдеп приобрел указанное имущество в Гонконге в 1948 году, добавляет агентство.(ТАСС)