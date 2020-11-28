Bloomberg: Турция планирует сблизиться с США из-за проблем с Россией

Турция планирует налаживать отношения с США из-за разногласий с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Анкара хочет пересмотреть внешнюю политику из-за ряда факторов.

В частности, речь идет о победе Джо Байдена на президентских выборах в США и угрозе санкций со стороны ЕС.

Кроме того, значительным фактором являются разногласия Турции с Россией. Они начали обостряться из-за ситуации в Сирии, где Москва поддерживает силы Башара Асада, а Анкара — боевиков.

Противоречия возникли и по вопросу конфликта в Ливии. Там Россия поддерживает Ливийскую национальную армию, а Турция — международно признанное правительство в Триполи.

Еще одним пунктом споров стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

«Турция устремилась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан», — пишет Bloomberg.

Как считает один из источников агентства, Турция предполагает, что вера Байдена в трансатлантические связи поможет ей обойти разногласия с партнерами по НАТО и повысит вероятность заключения давно ожидаемых оружейных сделок. (Газета.Ру)