Bloomberg: состояние Маска выросло за час на $2,3 млрд

Бизнесмен, основатель Тesla и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Тesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Котировки акций Tesla к закрытию торгов накануне увеличились на 2,49% и составили $580,99, а потом еще на 12% до $649. Такая положительная динамика благоприятно сказалась и на самом Маске, состояние которого возросло до около $36 млрд.

Акции Tesla находятся на подъеме с октября прошлого года. 48-летний Маск владеет примерно одной пятой запаса Tesla, что составляет основную часть его состояния. Его контрольный пакет акций компании Space Exploration Technologies Corp. составляет около $14,6 млрд.(Газета.Ru)