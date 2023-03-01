Спад розничной торговли в России в 2022 году оказался максимальным с 2015 года. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает Bloomberg.

Согласно материалу агентства, общее падения числа продаж по итогам года составило 6,7%. При этом, по данным Росстата, отдельно в декабре этот показатель достиг 10,5%. По прогнозам аналитиков, на которые ссылается Bloomberg, в январе он может составить 10,7% в годовом выражении. Отмечается, что спад наблюдается уже десятый месяц подряд, чего не было даже во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

По мнению экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, западные санкции отбросили российскую розничную торговлю более чем на 10 лет назад, и из-за снижения уровня жизни улучшения результатов в ближайшем будущем ждать не стоит.