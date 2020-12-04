Bloomberg представило список «главных людей» 2020 года

Агентство Bloomberg составило список людей, определивших «беспрецедентный» 2020 год.

Четвертый по счету ежегодный список был разделен на пять категорий: политика, бизнес, финансы, развлечения и наука и технологии.

Так, в разделе «Политика» оказалась экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. Издание также отметило наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна за достижение нормализации отношений с Израилем. Кроме того, в категории оказались сооснователи набравшего популярность движения Black Lives Matter и председатель Верховного суда США Джон Робертс.

В категории «Бизнес» был отмечен один из руководителей стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс и стример Viya.

Агентство разместило руководителя одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. Джейн Фрейзер, директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву и гендиректора Morgan Stanley Джеймса Гормана в разделе «Финансы».

Также Bloomberg отметило достижения в сфере «Науки и технологий» у тех, чья деятельность была направлена на борьбу с распространением коронавируса. В частности, в категорию вошли главный инфекционист США Энтони Фаучи, создатели проекта Covid Tracking Project, отслеживающего эпидситуацию в США, а также ученые, которые участвовали в разработке вакцины от COVID-19.

В разделе «Развлечения», согласно опубликованным данным, оказались обладатель «Оскара» режиссер фильма «Паразиты» Пон Джун-хо и певица Билли Айлиш. (Газета.Ру)