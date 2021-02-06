Bloomberg предрек закрытие «Северного потока — 2»

Журналист агентства Bloomberg выразил мнение, что с приходом нового правительства Германия откажется от газопровода «Северный поток — 2».

Он считает, что спустя некоторое время между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдет «неприятный разговор» о России и трубопроводе. По утверждению автора материала, «напряженность между США и Германией», которая «номинально» является «ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать».

Он полагает, что немецкий канцлер «держится» за проект лишь для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. «Северный поток — 2» также позволяет иметь Меркель «козырь» на переговорах с главой Белого дома.

Журналист напомнил, что в сентябре в ФРГ пройдут федеральные выборы. По его мнению, Меркель уйдет со своего поста. «Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и «зеленых» объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха», — заявил автор.

Ранее стало известно, что немецкие власти рассматривают идею использования «механизма отключения» «Северного потока — 2».