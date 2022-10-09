Из-за нехватки топлива жители срубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен в Берлине для отопления, пишет Bloomberg.

Кроме того, граждане начали интересоваться использованием в качестве топлива конского навоза, отмечается в материале.

«Для многих европейцев ключевой задачей является сделать все возможное, чтобы не замерзнуть в ближайшие месяцы. Беспокойство становится все более насущным по мере приближения зимних холодов, а отчаянная потребность в тепле может создать проблемы для здоровья и окружающей среды»,— говорится в статье.

Вместе с тем цены на древесные пеллеты во Франции почти удвоились до €600 за тонну. Венгрия вовсе запретила экспорт пеллет, а Румыния на шесть месяцев ограничила стоимость дров.