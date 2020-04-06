Bloomberg назвал причину разногласий между Москвой и Эр-Риядом по нефти

Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о новой сделке по добыче нефти из-за разногласий в ее параметрах. Об этом пишет Bloomberg.

По сообщениям издания, страны не смогли достичь взаимопонимания в вопросе объемов сокращения добычи сырья.

Как отмечается, обе стороны выступают за присоединение США к соглашению. При этом американский лидер Дональд Трамп этого не желает.

Вопрос попробуют обсудить 10 апреля на встрече министров энергетики «Большой двадцатки».

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.(Газета.Ru)