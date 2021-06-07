В июне в Иране состоятся очередные президентские выборы – страна намерена «выбирать» своего одиннадцатого президента.

Тут мы кавычки использовали недаром, хотя система выборов в Иране, особенно схема избрания президента страны не должна удивлять нас, т.е. бывших советских людей, по той простой причине, что мы, наши отцы и деды в течение семидесяти лет не знали, что такое настоящие выборы, голосовали за «список», в котором числилась всего одна фамилия…

Иран вовсе не был первым теократическим государством, таких, например, в арабском мире предостаточно. Даже нельзя сказать, что Тегеран гораздо авторитарнее, чем любое из них. Конечно, это не так. Но в отличие от них Иран активное идеологическое государство и не прочь навязывать свою идеологию и политическую модель другим государствам, даже с этой целью финансирует огромную сеть террористических организаций, члены которых считают себя «воинами Аллаха».

После приобретения независимости многие пророчили Азербайджану привлекательное геополитическое расположение. Но еще тогда мы писали, что Азербайджан на юге граничит с Ираном, а на севере с Россией, и названия только двух этих государств достаточно, чтобы убедиться в каком сложном регионе расположена наша страна.

Когда совершилась известная исламская революция в Иране, автор этих строк учился в старших классах. Помнится, что тогда количество политических программ на центральном телевидении возросло, даже открыли специальную политическую программу – «Сегодня в мире». Конечно, у Советов были определенные надежды в контексте иранской революции: наверное, в Москве предполагали, что соседний Иран перейдет в зону влияния СССР.

Но уже после первых месяцев стало понятно, что исламская революция в Иране довольно сложное политическое явление и Советы должны только довольствоваться тем, что новый официальный Тегеран выведет с собственной территории США военные и политические подразделения и объявит Вашингтон своим идеологическим и политическим врагом.

Таким образом, новый Иран стал «врагом номер один» США и недругом СССР, потому что в Тегеране опасались, так как СССР был атеистическим государством, и плюс, Советы занимались экспортом своей политической модели в другие государства, что не могло не тревожить новый официальный Тегеран.

Интересно, что даже после падения СССР в Иране мало что изменилось: США до сих пор считаются «врагом номер один» Ирана, Россия также не стала близким военным или политическим союзником Тегерана, по той причине, что Иран не прочь распространять свою идеологию и политическую модель бывшим мусульманским республикам СССР.

С самого начала исламской революции в Иране, ожидалось и ожидается, что в этой стране произойдет вторая революция–на этот раз анти-теократическая. Но, увы! Несмотря на продолжающее давление США на исламское государство в Иране, оно еще держится, и каждый раз перед очередными выборами в Иране не только американцы, но почти весь мир начинает гадать: кто же придет к власти – консерваторы или реформаторы, хотя опыт прошедших президентских выборов показывает, что все это условность, в Иране нет настоящих реформатов, точнее, система выборов такая, что приход к власти настоящего реформатора на сто процентов исключается, потому что иранским гражданам приходится голосовать за тех кандидатов, которые были допущены к выборам духовным руководством страны.

Но, несмотря на это все продолжают верить, что наступит конец и авторитарного правления иранского духовенства. Один из иранских президентов как-то сказал, что любая идея бессильна перед свободой, последняя рано или поздно победит. Мы также уверены в этом, потому что согласно канонам ислама, Бог наделил человека самым ценным даром, т.е. свободой и не простит, не позволит никому ограничить ее. «С момента рождения Бог наделил человека…» — так начинается манифест естественного права, который, пожалуй, следует считать самым великим гуманитарным открытием человечества…