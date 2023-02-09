Близкие американской поп-исполнительницы Бритни Спирс переживают за здоровье певицы и планировали интервенцию. Об этом сообщает TMZ.

Родственники переживают, что певица «скоро умрет». Она принимает лекарства, которые «возбуждают ее», она «слетает с катушек» и не принимает лекарства, которые стабилизируют ее состояние. План интервенции состоял в том, чтобы Бритни жила в арендованном доме два месяца и получала как медицинское лечение, так и психологическую консультацию. Однако Бритни Спирс стала «в некоторой степени осведомлена» о плане и отменила его.

Несколько дней назад Бритни Спирс оказалась в центре скандала. Алисса Милано, известная ролью Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные», написала в Twitter: «Пожалуйста, кто-нибудь проверьте Бритни Спирс». Этот твит нашел отклик среди фолловеров актрисы, но вызвал негодование у самой певицы. «Мне грустно видеть такие вещи обо мне от людей, которые меня не знают! Это определенно выглядит как одна из разновидностей буллинга! Дамы, мы должны поддерживать друг друга, а не пытаться потопить!», — возмутилась исполнительница.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Бритни Спирс в «голом» мини-платье станцевала на камеру.