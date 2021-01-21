Ближний Восток: Байден между Сциллой и Харибдой

Не успел Байден вступить в Белый Дом и поклясться на конституции США, как на Ближнем Востоке уже стартовали политические перестановки.

Недавно глава МИД Катара заявил о том, что арабские страны Залива должны положить конец вражде с Ираном и начать переговоры для снижения напряженности в регионе. В ответ на эту любезность Катара, иранский МИД заявил о том, что готов к переговорам и только через переговоры можно выйти на устойчивый мир в регионе, поблагодарив Катар за эту инициативу. Причем нужно сказать, что сам Катар только на позапрошлой неделе помирился с арабскими монархиями региона.

Российский эксперт по Ближнему Востоку Сергей Балмасов, комментируя # развитие событий в регионе, выразил удивление потеплению отношений между Ираном и Катаром.

«Я даже не говорю о разделе газовых месторождений, о «Южном парсе», о проектах, связанных с сжиженным газом, и пр. Все это, естественно, формирует повестку отношений между странами, экономику, политику. Его величество Эмир Катара заявил, что иранская ядерная программа идет на благо мира и стабильности в регионе, и все в этом духе. Для других арабских стран Залива – это заявление что-то из ряда вон выходящее», — сказал эксперт.

«Катар понимает, что он благодаря Ирану и Турции смог выстоять в противостоянии с ОАЭ и Саудовской Аравией, когда возникли острые проблемы с продовольственной безопасностью. Тогда Иран сразу им помог с этими вопросами. Тут нужно сказать, что как только Катар и страны Залива договорились, так сразу Доха «пробросила» иранскую тему. В самый подходящий момент, прямо перед инаугурацией Байдена, когда все ожидают, что он снимет санкции с Ирана, или же хотя бы начнет переговоры с иранцами. Однако в этой истории не очень хорошая картина вырисовывается для Саудовской Аравии», — считает он.

Аналитик добавил, что за последние годы и Тегеран, и Эр-Рияд надорвали свои возможности на йеменском фронте, перемирие между странами не стоит исключать, но оно не будет долгим.

«Фундаментальные противоречия между Саудовской Аравией и Ираном никуда не делись. Схватку этих стран можно отстрочить, но полностью ее не устранить. Здесь нужно понимать, что время работает против монархий Залива. Если США пойдут на обострение с Ираном, то Тегеран уже показывал, что может своими дронами достать и ударить по всей нефтянке региона — по НПЗ стран Залива. Противопоставить этому американцы мало что смогут, от этого пострадают все, и цены на нефть взлетят до небес», — добавил он.

Однако, как считает политолог, устремления Катара – это не их собственная инициатива, это проброс устами уходящей администрации Трампа. «Для Байдена восстановление отношений с Ираном будет крайне неудобный и сложный процесс. Потому что в таком случае он столкнется с сопротивлением израильского лобби в США, а если он не пойдет на переговоры, он предстанет как человек, который осложняет ситуацию. Причем все это происходит на момент, когда страны Залива начали диалог между собой и собираются вести диалог с Ираном», — добавил он.

Но с другой стороны, как считает эксперт, в странах Залива очень опасаются снятия санкций с Ирана, потому что это будет способствовать его развитию.

«В таком случае Саудовской Аравии придется потесниться на нефтяном и газовом рынке, а также придется быть более сговорчивее в переговорах с Тегераном. У Саудовской Аравии безвыходное положение и она может только полагаться на внешнюю помощь, ей крайне тяжело. Любое развитие ситуации в отношениях Ирана и США ставит в затруднительное положение Саудовскую Аравию, поэтому саудовцам сейчас легче пойти на переговоры с иранцами. Вообще нужно сказать, что Саудовская Аравия по всем фронтам проигрывает, в то время как выигрывает Катар. Эмир Катара очень умный политик и имеет грамотных иностранных советников. Он прекрасно маневрирует между всеми странами», — резюмировал он.