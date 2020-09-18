Ближневосточная неделя Вашингтона: что она обещает Трампу?

Как известно, во вторник, 15 сентября представители Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна подписали договор о взаимном признании и открытии диппредставительств.

Напомним, что церемония подписания документов прошла в Белом доме, Вашингтоне.

В процессе выделялись четыре ведущих лица: президент США, премьер-министр Израиля и руководители внешнеполитических ведомств Бахрейна и Арабских Эмиратов.

Давайте, сперва начнем с израильского премьер-министра. Несмотря на то, что во вторник Нетаньяху поставил свою подпись, под воистину, историческими, даже эпохальными документами, все равно, на его родине не утихают политические протесты — люди обвиняют Нетаньяху в коррупции и требуют его отставки.

Возможно, это будет не совсем удачным сравнением, но эта деталь напомнила один штрих из политической биографии великого Уинстона Черчилля, которого сразу после второй Мировой войны англичане не избирали премьер-министром, не поддержав на выборах его партию.

Сказывают, что тогда мудрый Черчилль высказал весьма исторические слова: «Пренебрежительное отношение к своим великим сыновьям есть свойство великих народов». Поэтому сейчас очень трудно предсказать: спасут ли лавры ближневосточного мира политическую карьеру Нетаньяху?

Определенная неоднозначность существует и касательно арабских дипломатов, поставивших свою подпись под мирным соглашением с Израилем, т.к. неизвестно, как встретят их в арабском и мусульманском мире: как героев или предателей? Пока такие радикальные организации, как Хезболлах и ХАМАС молчат. Что касается непосредственно арабских государств, чувствуется, что они одобрительно относятся к последним ближневосточным событиям. Если даже Саудовская Аравия открыла свое небо для израильской гражданской авиации, это значит, что они не против установления отношений с израильтянами. Тут заметим, что прогнозируется, что вслед за Бахрейном и Арабскими Эмиратами и Оман установит дипломатические отношения с Землей Обетованной.

Наконец, наступил черед американского президента. Весьма примечательно, что ближневосточный мирный процесс созрел именно в то время, когда через пару месяцев ожидаются президентские выборы в США и неслучайно, что всех интересуют прогнозы именно в этом направлении.

Конечно, ближневосточный мирный процесс вовсе не является предвыборной технологией или избирательной конъюнктурой – по крайней мере, нам очень хочется в это верить.

В мире много конфликтов разного рода, мир знает довольно много разновидностей этнических и территориальных конфликтов. Но среди них есть некоторые, которые можно называть классическими. Сюда можно отнести такие конфликты, как ирландский, кашмирский и, конечно, арабо-израильский. Ясно, что когда – то человечество должно проститься с этими конфликтами – не вечными же будут они!

Но есть другая грань проблемы. Войны или конфликты разрешаются не спонтанно – нет, это делают люди. То же самое можно сказать об американском президенте Трампе, которого называют самым про-израильским президентом США. В этом есть определенный резон: даже среди членов его семьи есть люди еврейской национальности, как известно, зять Трампа — еврей по национальности.

Пару лет назад Трамп объявил, что у него имеется грандиозный ближневосточный план. Но пандемия помешала ему огласить детали этого проекта. А так Трамп уже успел сделать довольно много в арабо-израильской плоскости: признал Иерусалим столицей Израиля и добился, чтобы арабские государства изменили свое отношение к Израилю.

Как все отразится на избирательном процессе? Станет ли Трамп в очередной раз американским президентом? Формальная логика подсказывает, что еврейская община США поддержит его, но мы чуть выше привели пример с Нетаньяху: по формальной логике его также должны были встречать на родине, как героя – с оркестром и цветами! Но увы! Для многих израильтян Нетаньяху всего лишь политик-коррупционер.

Поэтому еще рано ставить точку. Интуиция нам подсказывает, что Трамп в очередной раз станет президентом, потому что его политика отличается конкретностью.

Трамп не говорит об абстрактной Америке, нет, он говорит об американцах, об их повседневных заботах и чаяниях. Он не говорит также о Мире абстрактно: нет, нынешний американский президент пытается сдвинуть с «мертвой точки» почти вековую проблему арабов и израильтян. Даже, касательно Европы, он не употребляет такие общие выражения, как «наши союзники и друзья» и т.д. Нет, и тут он выступает за верховенство национальных структур и законов над такими интегративными институтами, как ЕС.

Поэтому не стоит торопиться с выводами –лучше подождать пару месяцев и непосредственно на практике убедиться какой же выбор сделают американцы…