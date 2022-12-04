Администрация США поддерживает право жителей Китая и других государств на участие в мирных акциях протеста, Вашингтон хочет обсуждать тему гражданских свобод с Пекином. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

«Да, конечно», — ответил он на вопрос журналиста о том, поддерживает ли администрация США участников протестов в Китае. «Мы поддерживаем право людей везде, будь то в Китае, в Иране, в любом другом месте, на мирный протест, на донесение своих взглядов, на выражение недовольства. А если в какой-либо стране это подавляют тем или иным образом, то мы высказываемся против, мы выступаем против этого, мы принимаем меры против этого», — продолжил госсекретарь. Он напомнил, что Вашингтон ранее ввел санкции в отношении должностных лиц Ирана в связи с протестами в исламской республике.

«Мы высказывались против подавления протестов везде, в том числе в Китае. Но, по сути, тут дело не в нас, а в том, что в обеих странах люди пытаются выразить свои взгляды, добиться удовлетворения чаяний, и в реакции властей на это», — сказал Блинкен.

Госсекретаря также спросили, что «он скажет [председателю КНР] Си Цзиньпину о протестах» во время предстоящего визита в Китай. «Мы скажем то, что всегда говорим, то, что президент [США Джо] Байден сказал Си Цзиньпину. Что права человека и основные гражданские свободы для нас, американцев, лежат в основе того, кем мы являемся. И ни одно американское правительство, ни один американский президент не будет хранить молчание относительно этого», — ответил Блинкен. (ТАСС)

