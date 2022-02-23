Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что отказывается от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского представителя, высказывания президента РФ Владимира Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства

Встреча Блинкена и Лаврова была запланирована на 24 февраля в Европе.

«В данное время не имеет смысла проводить эту встречу. Я проконсультировался с союзниками и партнерами. Все согласились. И сегодня я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову, информируя его об этом», — заключил Блинкен.

Ранее встречу с Лавровым отменил глава МИД Франции.