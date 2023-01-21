Китаю и США удалось снизить температуру отношений.

Как передает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я так думаю, потому что, как я уже говорил, когда мы много встречаемся, много разговариваем, то результат оказывается именно таким», — пояснил политик.

Он привел в качестве примера разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся в рамках саммита G20 на Бали в 2022 году.

Блинкен добавил, что взаимоотношения США и Китая сказываются и на третьих странах, от них есть соответствующий «запрос».