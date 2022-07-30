Госсекретарь CША Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о прошедшем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Беседа Блинкена и Кулебы состоялась накануне, сообщили 30 июля в пресс-службе американского Госдепартамента.

«Он проинформировал о переговорах с Лавровым и подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обсудили необходимость скорейшего выполнения соглашения о транспортировке зерна при посредничестве ООН между Россией, Турцией и Украиной.