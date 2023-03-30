Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что все находящиеся на территории России американские граждане должны немедленно покинуть ее. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление американский дипломат сделал на фоне ареста журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По словам Блинкена, наивысшим приоритетом госдепартамента является безопасность американских граждан за рубежом.

«Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории РФ», — заявил госсекретарь.

Блинкен также отметил, что его ведомство контактирует с представителями WSJ по ситуации с арестом американского репортера.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который ранее был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Уточнялось, что уголовное дело маркировано грифом «совершенно секретно», журналист свою вину не признает.

По данным Федеральной службы безопасности России, гражданин США Гершкович собирал информацию, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».