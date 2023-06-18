Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом пригласил своего коллегу в Вашингтон с целью продолжить двусторонние консультации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам встречи.

По словам дипломата, стороны договорились запланировать ответный визит в подходящее время. «Госсекретарь пригласил министра иностранных дел Цинь [Гана] в Вашингтон для продолжения обсуждений, и они договорились запланировать ответный визит в удобное для обеих сторон время», — подчеркнул Миллер.

Состоявшиеся в китайской столице переговоры американский дипломат назвал «откровенными, содержательными и конструктивными». «Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии, поддержания открытых каналов связи для снижения риска неправильного понимания и просчетов. Госсекретарь поднял ряд проблемных вопросов, а также говорил об изучении возможности сотрудничества с Китаем по общим международным проблемам, где наши интересы совпадают», — добавил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен, продолжил он, «ясно дал понять, что Соединенные Штаты всегда будут отстаивать интересы и ценности американского народа и работать со своими союзниками и партнерами для продвижения [американского] видения мира, который является свободным, открытым и поддерживает международный порядок, основанный на правилах». Обе стороны «также отметили важность содействия обменам между народами США и Китая», указал Миллер. Встречи госсекретаря с китайскими должностными лицами в Пекине продолжатся 19 июня, заключил Миллер.