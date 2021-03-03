Блинкен о возвращении к ядерной сделке с Ираном

Возвращение США к ядерной сделке с Ираном пока остается отдаленной перспективой.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в опубликованном во вторник подкасте бывшего госсекретаря и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

«Посмотрим, до возвращения туда, где мы были [до выхода США из ядерной сделки], еще предстоит долгий путь. Мы не знаем, что будет делать Иран. Но я считаю, что есть по крайней мере возможность заняться ядерной проблемой, а затем, я надеюсь, и другими вопросами», — сказал он, комментируя перспективы восстановления ядерной сделки.