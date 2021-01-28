Блинкен о возвращении Ирана к ядерной сделке

США ждут от от Ирана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Что касается Ирана, то президент Байден четко сказал, что если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое», — сказал Блинкен.

Однако, по словам главы американской дипломатии, пока что «до этого еще далеко».

«Иран не соблюдает соглашение по целому ряду направлений, и в случае, если он примет решение сделать это, вернуться к соблюдению соглашения, нам потребуется некоторое время, чтобы оценить, выполняет ли он свои обязательства», — сказал Блинкен.

| 2021-01-28T01:52:52+04:00 28 января 2021, 06:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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