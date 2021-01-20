Блинкен о планах по «Северному потоку — 2»

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден хочет, чтобы американские власти использовали все инструменты для убеждения партнеров отказаться от реализации «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Байден хотел бы, чтобы Вашингтон использовал все имеющиеся у него средства убеждения, «чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше проект «Северный поток 2».

Блинкен подчеркнул, что американская сторона будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать реализацию газопровода. Он указал, что если это не сработает, то власти США будут вынуждены «серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали».

Ранее стало известно, что США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», который строит газопровод, и компании-владельца баржи «КВТ-Рус».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.