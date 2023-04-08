Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия является младшим партнером Китая. Такое мнение он высказал в интервью Euronews.

По словам госсекретаря США, у Пекина есть отношения с Москвой, которые дают ему определенные рычаги воздействия.

«В этих отношениях Россия все больше зависит от Китая. Это младший партнер в этих отношениях, но он все больше зависит от Пекина», — заявил Блинкен, добавляя, что в связи с этим США «хотели бы надеяться на то, что китайская сторона воспользуется голосом, который у нее есть в отношениях с Москвой, в той степени, в какой у нее есть рычаги воздействия, чтобы двигаться к справедливому и прочному миру».