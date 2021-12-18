Самая крупна бизнес-ассоциация Турции Турецкая ассоциация промышленников и бизнесменов (TÜSİAD) призывала правительство отказаться от «новой экономической модели».
«Стало очевидно, что экспериментируемая экономическая программа не дает ожидаемых результатов. Что делает необходимым скорейший отказ от этой модели и возвращения к общепринятым правилам экономики».
TÜSİAD объединяет самые крупные частные турецкие компании. Более 4500 компаний-членов составляют половину негосударственного национального дохода, осуществляют 85% внешней торговли, обеспечивают 50% формальной занятости и платят 80% корпоративного налога всей Турции. (МК-Турция)