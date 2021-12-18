Самая крупна бизнес-ассоциация Турции Турецкая ассоциация промышленников и бизнесменов (TÜSİAD) призывала правительство отказаться от «новой экономической модели».

«Стало очевидно, что экспериментируемая экономическая программа не дает ожидаемых результатов. Что делает необходимым скорейший отказ от этой модели и возвращения к общепринятым правилам экономики».