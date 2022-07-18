Цена биткойна, наиболее популярной криптовалюты в мире, поднялась выше $22 тысяч впервые с середины июня благодаря росту глобальных фондовых рынков, передает Интерфакс.

Курс биткойна к 19:55 по московскому времени растет на 5,8% — до $22,147 тыс., по данным биржи Kraken.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подскочила в цене на 11,3% — до $1496.

«Биткойн восстановился с уровней $20 тыс. на фоне чуть возросшего оптимизма Уолл-стрит к рисковым активам», — написал аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойя.