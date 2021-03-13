Биткоин установил новый рекорд

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.16 мск рос в цене на 5,81%, до 59 374 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.26 мск биткоин дорожал на 5,01%, до 59 454 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.(РИА Новости)