Биткоин во время торговой сессии в субботу, 21 января, торговался на уровне 23 056 долларов США, что означает рост более чем на 10%.

Как передает #, об этом сообщается на портале Coindesk.

В последний раз стоимость биткоина поднималась выше 23 тыс. долларов США 19 августа прошлого года.

По данным на 14:11, стоимость биткоина была на уровне 23 199 долларов (+10,82%). После стоимость биткоина замедлила рост, достигнув значения в 22 892 долларов США (+9,43%).

Ранее курс биткоина превысил 18 тыс. долларов впервые с середины декабря 2022 года.