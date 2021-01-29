На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает более чем на 10% до 33 570 долларов.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.(РИА Новости)