Обвинения в коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор сняты с бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, сообщил в понедельник «Интерфаксу» его соратник Бекболот Талгарбеков.

«Все обвинения с него сняты, допросы закончились. Акаев вчера вернулся в Москву», — сказал Талгарбеков.

«В ходе следствия установлено, что Акаев не имеет акций в «Центерре», что он не получал прибыли от Кумтора. Теперь Акаев может прилетать в Киргизию в любой день», — сказал он.

14 декабря Акаев прибыл в Бишкек для допроса в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Акаев, бежавший из страны в 2005 году после смены власти в стране, уже приезжал в Бишкек 2 августа. После допроса в ГКНБ республики по делу о золоторудном месторождении Кумтор он был отпущен. Через неделю Акаев вернулся в Москву.

Ранее ГКНБ Киргизии сообщало, что Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту Кумтор в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией Cameco в 2003 году.

По данным Генпрокуратуры Киргизии, в период с 1992 по 2019 года отдельные должностные лица и руководство ОАО «Кыргызалтын», «создав противоправную и устойчивую связь» с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор Голд Компани», «в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

По делу проходят несколько бывших высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе два бывших премьер-министра Киргизии Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев.