Биржевой индекс Гонконга претерпел сильнейшее за 12 лет падение

Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись обвальным падением котировок — сильнейшим за последние 12 лет. Индекс Hang Seng cнизился на 1789 пунктов (7,36%) — до отметки 22519, свидетельствуют данные этой площадки.

«Настроения на рынке будут оставаться нервозными в ближайшем будущем на фоне ускорения вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом) в США и Европе», — отметил ведущий аналитик из компании JPMorgan Asset Management’s Тай Хуэй.

Отрицательная динамика охватила все без исключения «голубые фишки». На 12,66% подешевели акции китайского производителя автомобилей Geely Automobile. На 13,43% ухудшились позиции крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology.

На 10% обесценились бумаги ведущего британского банка HSBC и российского производителя алюминия «Русал».

В условиях обвального падения котировок также проходят утренние торги на других азиатских площадках. На Филиппинах и Южной Корее спад превысил 10%.(ТАСС)