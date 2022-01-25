Компании BioNTech и Pfizer начинают клинические испытания вакцины от коронавируса, модифицированной специально под широко распространенный сейчас омикрон-вариант. Как сообщили предприятия-партнеры во вторник, 25 января, испытания будут проводиться с участием здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Исследоваться будет безопасность вакцин-кандидатов, а также их переносимость и эффективность.

«Это исследование — часть нашей научной работы по созданию вакцины на основе вариантов (коронавируса), которая обеспечивала бы защиту от «омикрона» на том же уровне, что мы наблюдали и по отношению к предыдущим вариантам, и при этом дольше сохраняла бы свое действие», — пояснил сооснователь компании BioNTech Угур Шахин.

Работу над новой вакциной, приспособленной к защите от «омикрона», BioNTech и Pfizer начали 25 ноября 2021 года. 11 января Угур Шахир заявил на конференции по здравоохранению, организованной американским банком J.P.Morgan, что в его компании полагают, что будут готовы начать поставки вакцны от омирон-варианта коронавируса на рынок к марту 2022 года — как только будут получены разрешения регулирующих органов. (DW)